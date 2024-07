Amichevoli Napoli 2024 | come vederle in TV e streaming Prezzi e dettagli OneFootball

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tutte ledelin direttasu, modalità di acquisto eper seguire la preparazione della squadra di Conte.: la piattaforma steaming scelta per ledelIlsi prepara alla nuova stagione e i tifosi non vedono l’ora di seguire la squadra di Antonio Conte fin dalle prime uscite. La SSCha annunciato un accordo esclusivo conper la trasmissione di tutte leestive. Ecco tutti isuseguire la preparazione degli azzurri., piattaforma media leader nel mondo del calcio, trasmetterà in diretta e in esclusiva tutte ledeldurante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. I tifosi potranno seguire le partite su qualsiasi dispositivo mobile, PC, tablet e Smart TV, grazie all’app