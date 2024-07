A Prato c’è TIPO il più grande e antico distretto tessile ecosostenibile | ogni anno 22mila tonnellate di scarti raccolti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 luglio 2024) Lotta al fast fashion e promozione della moda green è anche valorizzazione della tradizione, recupero di pratiche a volte antichissime che vengono riadattate, tecnologizzate e rese sostenibili. A, ad esempio, c’è, un’esperienza unica, tra storia e contemporaneità, nel cuore delle manifatture pratesi, da sempre punto di riferimento internazionale per la qualità dei tessuti realizzati, con lavorazioni di alto livello pensate per le grandi maison della moda. Qualità e innovazione che, unite alla tradizione del recupero delle materie prime, fdella città toscana un modello di economia circolare all’insegna della filosofia green.– Turismo Industrialeè un progetto nato nel 2021 dalla volontà del Comune dicon la collaborazione di altre importanti realtà del territorio, grazie a cui è possibile per chiunque, esperti, addetti al mestieri, appassionati e semplici curiosi, scoprire ilindustriale di