Wimbledon 2024 Krejcikova | Quattro settimane fa era impossibile pensare alla finale

(Di giovedì 11 luglio 2024) Barboraha ottenuto il pass per ladibattendo Elena Rybakina in tre set e si prepara ora a sfidare Jasmine Paolini per alzare il trofeo: “Mi sento benissimo, è molto bello sentire tutto questo – dice la tennista dopo la vittoria – Sono super orgogliosa di come ho potuto leggere il servizio di Elena, anche se è stato molto difficile, ma a poco a poco ho intuito il posto, anche se ha continuato a servire molto bene. Il suo scatto è così bello che non puoi vederlo davvero, quindi ho fatto più o meno del mio meglio per indovinarlo. Sono felice di aver intuito bene, fin dall’inizio ho creduto nel ribaltare la situazione, anche se lei non ha smesso di mettere in campo colpi vincenti. Sentivo che dovevo restare in gioco, continuare a combattere e restare lì con lei.