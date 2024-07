Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi | la coppia verso il divorzio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024), nuovo capitolo della saga del loro matrimonio. Questa volta potrebbe - i dubbi sono all'ordine del giorno - andare in scena l'atto finale. La showgirl e il calciatore starebbero infatti per separarsi legalmente e definitivamente. Non si tratterebbe, quindi, di uno dei tanti momenti di difficoltà che lasta vivendo negli ultimi anni, ma di un vero e proprio termine del rapporto. Tutto, chiaramente, sotto l'attento occhio di telecamere e social network. "Mi sono separata, per motivi personali e di salute ci ho riprovato ma non ha funzionato" ha spiegato, aggiungendo che fornirà ulteriori dettagli sulla separazione prossimamente. Insomma, non certo quello che si intende con il concetto di privacy.