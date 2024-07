Virtus sconfitta agrodolce Bizzotto | Orgoglioso dei ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) A rendere meno amaro il debutto, con, dellain Champions League martedì sera ci ha pensato Manuel Battistini. Un gol, il suo, che non cambia l’esito della gara d’andata del primo turno preliminare, ma che sicuramente resterà nella storia nel match contro lo Steaua Bucarest (7-1). Non c’è gara allo Stadium nel primo round, ma questo era anche facilmente prevedibile contro i campioni rumeni. Che partono forte e dopo appena sei minuti sono già avanti con il gol messo a segno da Olaru dal dischetto. Olaru che non ha pietà dei titani, poi a segno altre due volte nei primi 37 minuti. Nei quali, però, a fare la voce grossa ci aveva pensato anche Popa con una doppietta. Cinque i gol subiti nel primo turno dallache mandano praticamente subito in archivio la gara d’andata.