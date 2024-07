Via Gioberti il negozio è pieno e i ladri approfittano per rubare 2mila euro di occhiali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Firenze, 11 luglio 2024 - Poco dopo le 16.30 di mercoledì, nella centralissima via, due stranieri, si sono intrufolati all'interno dell'Ottica Galanti e sono fuggiti condida sole. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero approfittato di un momento di distrazione del personale per intrufolarsi nel reparto deglida sole. In due minuti o poco più avrebbero manomesso i sistemi anti-taccheggio e si sarebbero impossessati di sei paia di lenti per poi fuggire. "Sono entrati nel momento in cui ilera– sottolinea uno dei titolari Massimo Galanti -, quindi si vede che ci stavano osservando da un po'. Dieci minuti prima non c'era nessuno". Dalle immagini di video sorveglianza, la dinamica di quanto accaduto è chiara: i due, che dovrebbero essere di nazionalità peruviana, sono entrati nell'ottica e camuffandosi tra i clienti sarebbero riusciti a mettere a segno il colpo.