Verso il futuro dell’ex Snia Viscosa Dalla Regione settecentomila euro allo studio delle contaminazioni

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un primo passola bonifica. Laha stanziato, su proposta dell’assessore all’Ambiente Giorgio Maione, 675milaper l’intervento di caratterizzazione ambientale della vasta area di viale Montegrappa dove sorgeva la fabbrica di. La Giunta lombarda ha infatti approvato la delibera con il programma economico-finanziario degli interventi sui siti contaminati. "La caratterizzazione è necessaria per capire come calibrare gli interventi e avere la massima chiarezza sulla situazione – spiega Maione – Stiamo sbloccando su tutto il territorio regionale opere ambientali attese da decenni. L’exè unapriorità assolute". Laè stata unaprime aziende in Italia a produrre filati in rayone fiocco.