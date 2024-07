Tuttosport – tutti i dettagli le cifre e il comunicato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 11 luglio 2024) 2024-07-10 20:05:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: Dopo gli acquiasti di Douglas Luiz e Michele Di Gregorio, la Juventus ha messo a segno il terzo colpo del suo calciomercato. Khephren Thuram, dopo aver completato le visite mediche e la firma sul contratto, è un giocatore bianconero. La Vecchia Signora ha depositato il contratto in Lega, per poi diramare la nota sui propri canali. Il centrocampista arriva dal Nizza per continuare la tradizione dei Thuram in Serie A iniziata da papà Lilian e ripresa dal fratello maggio Marcus con l’Inter. Un derby d’Italia in famiglia sempre più vicino. Juve, ufficiale Thuram: ledell’affare Il classe 2001 va a rinforzare il reparto di centrocampo, quello in cui per ora Giuntoli sta investendo di più.