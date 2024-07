Tour de France 2024 le pagelle della dodicesima tappa | Girmay dominatore delle volate Van Aert coraggioso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Biniamvince ladelde. L’eritreo centra la terza vittoria in questa edizioneGrand Boucle e la spunta in volata a Villeneuve-sur-Lot su Vane Démare. In gestione Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard, che restano con gli stessi distacchi nella generale. Sfortunatissimo Roglic, coinvolto in una caduta a centro gruppo a 10 km dalla fine innescata da Lutsenko. Ecco ledi oggi. CLASSIFICHE AGGIORNATE IL RIASSUNTO(voto 10): il corridoreIntermarché Want si nasconde per tutta laed esce fuori in progressione a 600 metri dal traguardo bruciando Démare e Vananche con discreta facilità facendo impazzire tutta l’Eritrea.