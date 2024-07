The Substance nel teaser del nuovo film con Demi Moore un’apoteosi di colore e grottesco

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Mubi ha rilasciato il trailer di The, body horror cone Margaret Qualley, a firma di Coralie Fargeat, vincitore del premio per la Miglior sceneggiatura a Cannes 2024; ilnarra di un’attrice in declino, costretta a sbarcare il lunario recitando in alcune pubblicità, cui viene offerta “la sostanza” del titolo, un intruglio misterioso in grado di ridonarle giovinezza, al motto di ‘Hai mai sognato una versione migliore di te stessa?’, frase declamata da una voce off a inizio, nonché tagline del. Il breveato, poi, continua con una ridda di immagini frenetiche e coloratissime, tra primi piani sul cibo, inquadrature suggestive di corpi femminili (a imitare lo sguardo predatorio maschile), il tutto inframezzato da lapidari giudizi sul, che irrompono sullo schermo a caratteri cubitali.