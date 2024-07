Terremoto Campi Flegrei la scossa avvertita a Napoli e Pozzuoli | Potrebbe esserci un boato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Nuovadistamattina nell'area dei. È stata registrata alle 11.59 ladi magnitudo 2.6, rilevata dai sismografi dell'Osservatorio vesuviano a tre chilometri di profondità nella zona degli Astroni: in via Piasciarelli, non lontano dal casello della Tangenziale di. Laè stataanche a, sia nella parte alta della città che nella zona più bassa. Segnalazioni da via Campana fino ad Arco Felice, a Quarto e Bacoli e nei quartieri napoletani di Agnano e Bagnoli. “L'Osservatorio Vesuviano – scrive in un post il Comune di– ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 11.57 di oggi è in corso una sequenza di eventi sismici nell'area dei