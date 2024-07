Si festeggia San Paterniano Tre giorni di show cibo e musica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lo sparo di mortaretti, ha ricordato il giorno di San, patrono della città celebrato a Grottammare sin dal 1571. Secondo un’antica tradizione, il rumore provocato dagli scoppi avrebbe la proprietà di ’rompere le nuvole’ per evitare le devastanti grandinate estive. Avvalendosi della collaborazione di associazioni del territorio, l’assessorato alla cultura e accoglienza turistica ha varato un programma di proposteli e teatrali, eventi di sport e folklore, artigianato e street food, senza dimenticare lo spettacolo pirotecnico ele fissato per questa edizione alla mezzanotte di sabato. "La Festa del Patrono quest’anno torna a offrire, oltre alla tredi mercatino, anche tredi spettacoli per tutti i gusti, dallasinfonica a quella pop, passando per il teatro – annunciano il sindaco Alessandro Rocchi e l’assessore Lorenzo Rossi –.