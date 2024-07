Seul annuncia ‘Star Wars’ armi laser contro droni Corea del Nord

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) – “Star Wars”: è il nome del programma avviato dalladel Sud, che ha iniziato la produzione di nuoveper contrastare eventuali attacchi conlanciati dalladel. L’annuncio è arrivato dall’Amministrazione del programma acquisti per la difesa di(Dapa), secondo cui queste nuovesaranno “efficaci e poco costose, silenziose e difficilmente intercettabili”. “Il nostro Paese – ha rivendicato Dapa in una nota – sarà il primo al mondo nel dispiegamento e nell’utilizzo di, rafforzando ancora di più la capacità del nostro Esercito di rispondere alle provocazioni delladelcon i”. Secondo un portavoce dell’Amministrazione, queste nuovepermetteranno di abbattere gli aerei senza pilota a mezz’aria bruciando i loro motori e altre apparecchiature elettriche in pochi secondi.