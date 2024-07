Scambio elettorale politico mafioso e corruzione a Sciacca tra gli arrestati l’ex capo della Protezione civile di Agrigento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sette persone arrestate e 22 indagate. Questa mattina i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo eCompagnia di(in provincia di) hanno dato esecuzione a due ordinanze applicative di misure cautelari emesse nei confronti di sette persone. Le ordinanze sono state disposte dal giudice per le indagini preliminari a seguitorichiestaDirezione Distrettuale Antimafia. Per cinque dei setteè stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre i restanti due saranno sottoposti agli arresti domiciliari. A vario titolo, gli indagati sono indiziati di associazione per delinquere di stampo, estorsione, usura,e illecita concorrenza aggravate dalla finalità di agevolare Cosa nostra,e traffico illecito di rifiuti.