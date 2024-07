Premierato Petrenga FdI | 107 comitati civici pro riforma

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma. “La possibilità per ogni cittadino di decidere direttamente chi guiderà il governo della Nazione è espressione della più alta forma di democrazia diretta e sono molto soddisfatta che gli elettori della Provincia di Caserta abbiano dato un segnale molto chiaro in favore di questa epocale. Ben 83 su 104 comuni del casertano hanno deciso di aderire spontaneamente al movimento nazionale deipro. Una partecipazione eccezionale ottenuta grazie alla campagna di sensibilizzazione che stiamo realizzando nell’intero territorio nazionale e che vede Caserta parte attiva di questo movimento civico.” Lo dichiara la senatrice Fdi Giovannache ha annunciato per la prossima settimana la presentazione ufficiale deiproche si terrà al Senato nella Sala Caduti di Nassiriya.