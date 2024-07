Piovono anguille sulla pista dell’aeroporto le urla dei dipendenti terrorizzati | Pensavamo fossero serpenti – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un’insolita “pioggia” diha invaso lainternazionale di Vancouver, in Canada, martedì 9 luglio. L’episodio, prontamente immortalato dagli addetti aeroportuali con undiventato virale sui social, ha causato un momentaneo blocco delle operazioni di carico e scarico nei pressi dell’aereo coinvolto. Le immagini mostrano un gran numero diche strisciano sul piazzale, fuoriuscendo da un cartone appena caricato su un montacarichi. La scatola, sfortunatamente, si è aperta inavvertitamente durante le operazioni, dando via libera alla fuga degli animali. Nelsi vede una vera e propria cascata diche scivolano lungo la pedana del montacarichi, alcune finendo in una pozza d’acqua fuoriuscita insieme a loro.