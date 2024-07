Parigi 2024 | la Russia risarcisce gli atleti esclusi dai Giochi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Glirussi non ammessi aiOlimpici dihanno ricevuto un risarcimento monetario, secondo quanto riportato dall’agenzia Ria Novosti citando il direttore generale del Comitato Olimpico russo, Vladimir Sengleev. Il compenso è stato destinato agliche non hanno potuto prendere parte alle competizioni internazionali per qualificarsi aie a quelli che non hanno ottenuto lo status neutrale per volare a. La cifra totale si aggira attorno ai 200 milioni di rubli, circa 2.09 milioni di dollari, e sono stati 245 i beneficiari.: laglidaiSportFace. .