Nova Milanese Alessia ha vinto la sua battaglia | lo Skyclarys è mutuabile

(Di giovedì 11 luglio 2024)(Monza) – Ora “il medicinaleè erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale”.hala sua. Per avere, anche qui in Italia, il farmaco capace di rallentare, se non bloccare, l’evoluzione dell’atassia di Friedreich, una malattia rara che progressivamente porta all’incapacità di compiere i gesti più semplici: camminare, deglutire, anche parlare. L’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera, la decisione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e “noi in famiglia abbiamo esultato”. Katia Aracri è la mamma di, la studentessa 24enne diche combatte contro quella malattia neurodegenerativa dal 2015.l’anno scorso aveva scritto anche alla premier Giorgia Meloni per chiederle di sbloccare il più in fretta possibile il farmaco che avrebbe potuto darle una speranza.