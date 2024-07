NBA 2K25 | rivelati i cestisti di copertina e le diverse edizioni

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il reveal del gioco in sé include lee le star in: ecco cosa sappiamo di NBA, nuovo simulatore di basket Fresco di licenza FIFA, il colosso 2K ha svelato con Visual Concepts il prossimo capitolo per l’altro sport con i palloni, e come da tradizione NBAarriverà in piùoltre a un diverso atleta diper ciascuna di esse. Il simulatore di pallacanestro è in arrivo in autunno, e in base alla versione potremo vedere un cestista diverso o una cestista diversa, a ben pensarci. L’edizione puramente nordamericana (nonché fisica) del gioco metterà infatti al centro un’atleta della WNBA, in questo caso A’ja Wilson delle Las Vegas Aces. Sia lei che Jayson Tatum dei Boston Celtics, dal canto loro, condivideranno invece la All-Star Edition.