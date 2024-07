Morto a soli 33 anni lo chef Marco Girotto | stroncato da un attacco d’asma mentre era al lavoro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 11 luglio 2024)33loda un33lo: il cuoco è deceduto dopo 10 giorni di agonia nel reparto di terapia intensiva del reparto di Padova., che lavorava in un ristorante di Albignasego, in provincia di Padova, ha avuto undi asmaera ale che purtroppo si è rivelato fatale. “Soffrivada tempo, aveva già subito unmolto brutto quando aveva 16stava andando a scuola ma per fortuna in quel caso si era salvato” ha raccontato il fratello minore Simone. “È capitato nuovamente sabato 29 giugno. Stava lavorando in ristorante quando si è accasciato perdendo i sensi. I colleghi hanno subito chiamato l’ambulanza e lui era già incosciente.