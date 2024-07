Mi ha costretta a baciarlo per le scale | ma per il giudice non è violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un cittadino torinese di 50 anni è stato assolto dall’accusa di aver abusato di una ragazzina di 15 anni. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero l’uomo nel settembre 2020 l’avevacon la forza mentre si trovavano sulledel loro condominio. Non c’erano testimoni né telecamere a riprendere la scena. E soprattutto, la giovane che lo accusava vive una situazione di fragilità. Fatta di ricoveri in comunità e disturbi di personalità importanti. La ragazza è stata valutata come capace di testimoniare dal tribunale. Ma soffrirebbe di manie di persecuzione con dispercezione della realtà. Per questo alla fine il dubbio ha prevalso e l’uomo è stato assolto. L’inchiesta La storia la racconta l’edizione torinese di Repubblica.