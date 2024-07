Meteo torna la pioggia in Italia | ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su tvzap

In questi giorni, il caldo intenso e afoso ci ha dato un assaggio di un'estate bollente. Qualcosa cambierà però nei prossimi giorni. Gli ultimi aggiornamenticonfermano l'arrivo di una perturbazione che domani, venerdì 12 luglio 2024, si abbatterà su alcune zone d'. Non solo piogge ma anche forti temporali, raffiche di vento e grandine. Questo porterà ad un leggero abbassamento delle temperature che però risaliranno nuovamente a partire da lunedì 15., nuova perturbazione al Nord a partire dal 12 luglio 2024 A partire da domani, la perturbazione arriverà nel Norde porterà temporali violenti, con potenziali criticità sul territorio.