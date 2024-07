Martinetti mezzo secolo sul palco | Il folk ha ancora un grande futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Pier, uno dei più apprezzati chitarristi e anche bassista della scena musicale romagnola festeggia quest’anno a Gatteo Mare i cinquant’anni carriera. Nel suo curriculum la collaborazione con grandi orchestre e artisti di livello naizonale e internazionale. Quando e con chi iniziò a suonare? "Avevo 15 anni e già avevo fatto esperienze giovanili di genere rock, quando iniziai a entrare nel mondo del ballo. La mia prima orchestra fu ‘I Talismani del liscio’. Io ho avuto la fortuna di essere figlio d’arte. Mio babbo Giorgio è stato unsassofonista con esperienze di night club e orchestre come quelle di Giovanni Fenati e Juliano Cavicchi ed è tutt’ora unamante dello swing nonostante la veneranda età di 93 anni". La sua primaorchestra? "Dopo avere militato come fondatore dell’orchestra Gli Zeta del compianto Carlo Zini e primaorchestre di liscio e moderno come bassista, nel 1983 è iniziata la miaavventura con l’orchestra di Raoul Casadei durata fino al 1998".