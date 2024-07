Macron affetto da macronite | i rischi del narcisismo dopo le elezioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Emmanueldeve essereda quella patologia di cui soffriva Superman, la criptonite, nel suo caso, visto il suo, daite. È vero che ha azzeccato la mossa spregiudicata delleanticipate per fermare, richiamando pure Giovanna d’arco, oltre che ugonotti e catari, per fermare gli epigoni di Vichy, ma nel frattempo non ha pensato ad una strategia d’uscita politica. La sua lettera mai con le estreme è un atto di impolitica pura. Un uomo di Stato deve trovare soluzioni non negare proposte come un bambino capriccioso che si porta via il pallone. La verità è che lui voleva che il RN di Marine Le Pen andasse meglio, pur non avendo, non era possibile, la maggioranza assoluta, e costituisse un governo di maggioranza precaria con Jordan Bardella, inesperto per quanto spregiudicato, per avere come Jepp Gambardella la possibilità di veder fallire la festa della destra francese.