Lo Stato non paga? Il giudice lo perdona

(Di giovedì 11 luglio 2024) Se loè in ritardo con imenti, la colpa è delle aziende che devono prevederlo. Quello che si legge nelle otto pagine dell’ordinanza numero 12708 pubblicata lo scorso 9 maggio dalla Corte di Cassazione ha quasi dell’incredibile. La vicenda riguarda la Servizi tecnici Srl, una società che fornisce impianti usati per effettuare intercettazioni ambientali a procure e tribunali e che dunque ha come unico committente la pubblica amministrazione. Tutto ha inizio nel 2009 quando l’agenzia delle entrate le notifica una cartella esattoriale con sanzioni e interessi conseguenti al ritardatomento del primo e secondo acconto Ires, in relazione appunto all’anno 2009. Importo complessivo: 113.349,08 euro. La società impugna la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, contestando che il proprio ritardo neimenti degli acconti era dovuto all’inadempienza della pubblica amministrazione, la quale aveva sistematicamente tardato nell’onorare i propri debiti nei suoi confronti.