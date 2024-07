LIVE Paolini-Vekic 2-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | arriva il break della croata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Si ferma sul nastro il dritto inside out di. 15-40 Scappa via la risposta di rovesciobalcanica. 0-40 Tre palle del doppio. E’ lungo il rovescio diin uscita dal servizio. 0-30 Risposta aggressiva di dritto a bersaglio per, che ha diverse marce in più. 0-15 Dritto lungolinea vincente terrificante. 4-2 Game. Jasmine colpisce male il dritto dal centro. 40-30 Secondo doppio fallo del gamebalcanica. 40-15 E’ lunga anche questa risposta di rovesciotoscana. 30-15 Jasmine perde il controllo del rovescio lungolinea. 15-15 Primo doppio fallo. 15-0 Servizio vincentetennista di Osijek. 3-2. Altro dritto in rete.