Laura è benvenuta nel paese Il dolore della ragazza tedesca fa breccia tra la gente e i ricordi

(Di giovedì 11 luglio 2024) Stringe tra le dita la fotomadre. È lei che le parlava di quel giorno a San Polo. Dell’orrore, dei morti, di nonna Ester Rosadi freddata da un colpo di mitra dietro un cespuglio dove si era nascosta "lei che era freddolosa e non aveva voluto seguirci dentro la condotta dell’acqua". Quella sorta di pertugio per Francesca Piomboni e Giusto Peluzzi significò la via di fuga più sicura, dentro quel letto di cemento che parava i colpi sparati a raffica dai tedeschi nella rappresaglia che preparò l’eccidio. Ma Ester non voleva bagnarsi nell’acqua gelida, si infilò in quella siepe lungo il cigliostrada ma non ebbe scampo. Nella famiglia di Ivana Peluzzi, il racconto di quel giorno è stato sempre al centro dei momenti più importanti: dagli anniversari ai dialoghi tra madre e figlia, quando si diventa grandi e si può comprendere la portata di una tragedia come quella di San Polo, oltre cinquanta vittime.