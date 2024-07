Ladro e incendiario era latitante Arrestato ad Assisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 - Rintracciato edai carabinieri di, pericoloso. Su di lui pendevano diversi reati, tra cui l’accusa di aver preso parte a numerosi furti in concessionarie di autovetture e bancomat, danneggiamenti e incendi commessi a Roma nel 2020. Si tratta di un 36enne sottoposto ai domiciliari nella sua abitazione di Roma. Nei suoi confronti però l’autorità giudiziaria francese aveva nel frattempo emesso un mandato di arresto europeo per le ipotesi di reato di associazione per delinquere e furto in banda organizzata commessi nel territorio transalpino, dovendo scontare la condanna di mesi 18 di reclusione. Il provvedimento, recepito dalla Corte di Appello di Roma si era trasformato in un mandato di cattura, non era mai stato eseguito poiché l’uomo era evaso dai domiciliari facendo perdere le proprie tracce, rendendosi di fattodalla fine del 2022.