L’addio di Immobile Parolo | L’anno scorso era un peso ora già è rimpianto…?

(Di giovedì 11 luglio 2024) A Cityrumors.it parla l’ex biancoceleste ed ex compagno di squadra, un amico di Ciro: “Giocatore fuori dall’ordinario, nessuno come lui nella Lazio, un uomo fantastico, alcune critiche su di lui hanno fatto male anche a me, sinceramente” “Il calcio è bellissimo, ma in alcuni casi è particolare ricordo cheuno come Ciroera considerato unadesso viene già rimpianto, ovviamente ci sono tantissimi tifosi che stanno male perché l’hanno sempre amato e sempre l’ameranno, ma su questo giocatore fantastico qualcuno ha esagerato, alcune critiche fatte a lui hanno fatto male anche a me, se devo essere sincero, nel senso ci sono rimasto male perché so quanto ci è rimasto male lui“. Parla in modo schietto e sincero a Cityrumors.