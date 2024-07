La maxi operazione Ruspe pronte a scavare ottantamila tonnellate di terreni contaminati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sono 44mila i metri cubi di terreno che verranno sbancati. Otto le aree interessate tra Meda, Cesano Maderno e Seveso da un’che vale 16 milioni di euro. Learriveranno afino a un metro e 20 centimetri in profondità rispetto al “piano campagna“. Lo faranno a non meno di 500 metri dalle prime case in linea d’aria. Il primo lotto delle bonifiche per l’arrivo dell’autostrada Pedemontana partirà da Meda: il cantiere durerà almeno sei mesi. Ben 7.300 metri cubi, ovvero oltre 13miladida diossina saranno scavati e smaltiti in varie discariche. Il secondo intervento sarà a Seveso su una superficie di oltre 53mila metri quadrati e movimenterà un volume di 21mila metri cubi di terra. Poi toccherà a Cesano Maderno dove drovranno essere smaltiti 9mila metri cubi, oltre ad altre 11miladi terra al confine con Seveso.