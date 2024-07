La febbre del giovedì sera Record di presenze in piazza grazie agli spettacoli gratuiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ia Sondrio? Un successone! Animazione, svago e divertimento hanno acceso l’estate in città. InGaribaldi, dove è stato allestito il palco sul quale si susseguono le esibizioni, e nelle vie della città l’afflusso è da. Escono volentieri di casa i sondriesi, soprattutto ora che l’estate è scoppiata e le temperature si sono alzate, che passeggiano, assistonoe affollano bar e ristoranti, imitati da molti valtellinesi e da turisti che soggiornano nelle località montane adiacenti il capoluogo di provincia. "Siamo molto soddisfatti, soprattutto per il gradimento che la gente manifesta per le nostre proposte - sottolinea il vicesindaco e assessore alle attività produttive eEventi, Francesca Canovi -: in città si respira una bella atmosfera e a beneficiarne sono i bar, i ristoranti e i negozi che rimangono aperti.