Jasmin Paolini è in finale a Wimbledon

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sino a febbraio, disi diceva che fosse talentuosa, che avrebbe potuto fare buone cose nel tennis, che magari avrebbe pure potuto vincere qualche trofeo, soprattutto si facevano notare i suoi centimetri d'altezza, centosessantacinque, sottolineando che centosessantacinque non fossero sufficienti. Certo l'altezza conta, anche nel tennis. Forse non così tanto però stando ai risultati. Perché oggiè riuscita, battendo Donna Veki? dopo due ore e cinquantun minuti, a ottenere il lasciapassare per ladi. E questo a poco più di un mese dallagiocata e persa contro la polacca Iga ?wi?tek, al Roland Garros. Mica male l'ultimo mese di, ora sicura del quinto posto nel ranking Atp.