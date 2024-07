Iodice | Caserta e la nostra provincia si conferma Capitale della pizza

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 11 luglio 2024). Il capoluogo sid’Italia. È quanto si evince dalla graduatoria50 TopItalia 2024. “Complimenti al maestroiolo Francesco Martucci (I Masanielli-Francesco Martucci con sede nel capoluogo) – ha commentato con soddisfazione ed orgoglio la Consigliera Regionale Maria Luigiadel gruppo Partito Socialista Italiano, Campania Libera, Noi Campani, Noi di Centro – in vetta alla classifica’50 TopItalia 2024?. Un altro eccellente risultato per lui ed il suo staff assolutamente strameritato. Ma scorrendo la graduatoria sono presenti, nelle prime 13 posizioni, ben 5 nostri rappresentanti, meraviglioso: I Masanielli – Sasà Martucci –, sesto posto e premio speciale ‘Forno Verde 2024, Pizzeria da Lionello -Succivo, decimo posto e premio speciale Performance dell’anno 2024, Cambia-menti di Ciccio Vitiello –undicesimo posto, Pepe in Grani – Caiazzo dell’ottimo Franco Pepe, dodicesimo posto, La Bolla –, diciottesimo posto, Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa ventiseiesimo posto, La Contrada – Aversa cinquantaduesimo posto, Pizzeria Elite Rossi – Alvignano, sessantesimo posto e Lombardi Pizzeria – Maddaloni, centesimo posto.