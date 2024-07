Innovazione e alta specializzazione qui un concentrato di eccellenze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) "La forza del tessuto imprenditoriale di Monza e Brianza rappresenta un valore per l’intero Paese. In quest’area si concentrano numerose, simbolo del Made in Italy di successo nel mondo, che investono nella tecnologia, nell’valorizzando la tradizione". Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, ha avuto parole di elogio per la Brianza che, dopo la pandemia, "è riuscito a crescere in modo robusto, riducendo notevolmente il tasso di disoccupazione e aumentando esportazioni e produttività. Questi importanti risultati possono essere ulteriormente rafforzati. È necessario però migliorare le infrastrutture per collegare il territorio est-ovest e verso Milano". Il presidente Spada ha spiegato l’importanza strategica di questi collegamenti: "Sfruttando i propri punti di forza all’interno della crescente integrazione con Milano, la provincia di Monza e Brianza può liberare ancora di più il suo immenso potenziale.