(Di giovedì 11 luglio 2024) È saperto tra Procura di Milano esull’per corruzione e turbativa legata alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’aggiunta Tiziana Siciliano e il pm Alessandro Gobbis, ieri durante l’udienza al Riesame, hanno giudicato "", chiarendo che è una norma che va oltre "le leggi ad personam" ed è di "unainaudita", illegge che stabilisce che le attività svolte dalla Fondazione Milano-Cortina non sono disciplinate da norme di diritto pubblico, che la Fondazione non è un organismo di diritto pubblico e opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali. Un’interpretazione della norma ribadita anche il 10 giugno in una nota del Consiglio dei ministri. Un’interpretazione che la Procura contesta.