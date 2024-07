Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 11 luglio 2024) ANNO 3560 IL GRANDE VIAGGIO Ugo,il bimarzito, e “” briciautonoma di quarta generazione, furono scelti dalle cape per il terzo tentativo di raggiungere Europa, una delle 92 o 95 lune di Giove. Gli scienziati, avevano scelto questa luna, per la possibilità di utilizzare il ghiaccio, che ricopre sta’luna, al fine di creare un ambiente abitabile. Le precedenti spedizioni ersno state senza esiti positivi, i componenti deigli equipaggi avevano dato di testa, per il lungo viaggio. Attualmente la macchina del tempo legale permette il viaggio in 2 mesi marziani , circa 108 giorni terrestri. Il mezzo utilizzato è una navicella fornita di pattini, in quanto le spedizioni precedenti al momemto dell’ammarraggio era “squillete” e cadute de sotto, sfragellandosi.