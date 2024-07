Il make-up? Un alleato inaspettato contro l’acne! Il parere dell’esperto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ilup aiuterebbe chi soffre di acne ad arginare il problema riducendo le infiammazioni. Gli studi che lo dimostrano Recenti studi scientifici hanno evidenziato che il-up può migliorare le condizioni psicologiche di chi soffre di acne e ridurre l’infiammazione della pelle. È però fondamentale selezionare i prodotti adeguati per ottenere questi benefici. Ecco i consigli della dottoressa della pelle Ines Mordente.è una delle condizioni dermatologiche più comuni, e chi ne soffre sa quanto possa essere difficile gestirla. Provoca non solo fastidi fisici, ma anche un notevole disagio psicologico. Tuttavia, studi scientifici recenti offrono una prospettiva incoraggiante per cui il trucco potrebbe essere un preziosonella lotta