Fidanzatini neolaureati Denise e Davide uniti sulle sponde dell’Arno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lei a Pisa, lui a Firenze. Due fidanzati, si sono laureati a distanza di un giorno una dall’altro. Prima è stataPisani, in Scienze del servizio sociale discutendo la tesi ‘Psichiatria Forense: analisi delle connessioni tra disturbi mentali, crimine e devianza’ con relatore Pier Marco Passani. La neodottoressa ha anche terminato i tre anni accademici di recitazione, cinema e spettacolo a Roma. Poi, la gioia diLeporati, laureato in Scienze delle attività motorie e sportive con la tesi ‘Sport, educazione e sviluppo socio-emotivo degli adolescenti’ con relatore Sandra Ciarcianelli. Il giovane è attualmente in forza alla Tarros Spezia Basket, club che milita nel campionato di serie B interregionale.