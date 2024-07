Entusiasmo alle stelle in casa Juventus | così l’effetto Thiago Motta ha già ripulito un ambiente tossico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024). Quello che tanto è mancato nelle ultime stagioni. “Vogliamo solo tre cose: sudore, attaccamento alla maglia e che i ragazzi ci portino alla vittoria” chiede a gran voce la Curva sud fuori dalla Continassa: era da almeno cinque anni che non si vedevano scene di questo tipo insta ripulendo undiventato il nemico di sé stesso. Le faziosità lasciano spazio allo spirito di compattezza, sui social come nel pensiero comune. E il primo saluto con i tifosi fuori dal centro sportivo ne è un esempio lampante. Non si tifa contro un’idea o una persona, ma per la squadra. Laè tornata a venire prima del singolo. #e Cristiano #Giuntoli incontrano gli ultrà della #alla Continassa pic.