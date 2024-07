Due serate piene di musica e cultura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Continuano gli appuntamenti estivi in città (nella foto due turisti). Stasera alle 21.30, nello spazio antistante al Museo del Tessuto, sarà la volta del debutto di Telaive Jam Session, a cura di Food Fabbrica. Telaive è una rassegna di concerti diimprovvisata sotto forma di jam session, volta al coinvolgimento di più musicisti possibili. Ad ogni evento sarà presente una resident band formata da quattro musicisti professionisti che eseguirannoimprovvisata e che si alterneranno con altri musicisti del pubblico, per creare un’esperienza collaborativa e spontanea senza scaletta né spartiti predefiniti. L’iniziativa si pregia della collaborazione del Museo del Tessuto che offrirà l’opportunità di visitare il museo in orario serale.