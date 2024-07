Decima edizione dell’Arezzo Celtic Festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Arezzo, 11 luglio 2024 –. L’evento è in programma da venerdì 26 a domenica 28 luglio al parco Pertini di via Giotto e permetterà di vivere un salto indietro nei secoli tra accampamenti, musiche, atmosfere, usanze e tradizioni dei popoli dell’antichità, andando a proporre un ricco calendario di iniziative a ingresso gratuito per tutte le età. L’Arezzoriunirà centinaia di artisti e di rievocatori provenienti da tutta la penisola che si ritroveranno in città per festeggiare i dieci anni della manifestazione e che coinvolgeranno i visitatori in un’esperienza immersiva tra spettacoli, laboratori, giochi, conferenze e workshop. Il programma prevederà, ogni giornata, i balli irlandesi della compagnia Clover, le danze tribali de Les Danseuses de Sherazade e le esibizioni con il fuoco “Al Kimiya” di Olivia Mancino con una contaminazione tra danza, giocoleria, arti marziali e teatro contemporaneo.