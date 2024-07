Cyber security arriva l' accordo tra due fondazioni per nuove professionalità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) La comunicazione e la sicurezza digitale sono due pilastri fondamentali della società moderna. Se la prima consente lo scambio rapido ed efficace di informazioni tra persone e organizzazioni, facilitando collaborazioni globali e migliorando l'efficienza operativa, la seconda riveste un ruolo di primo piano nella protezione della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni. Senza adeguate misure di sicurezza, i dati sensibili possono essere compromessi, con gravi conseguenze per la privacy personale e la reputazione delle aziende. DUEUNITE DA UN OBIETTIVO: PROMUOVERE LAÈ sulla base di queste premesse cheItaly Foundation e Fondazione ITS Information and Communications Technology ICT Academy hanno siglato un Protocollo d'intesa con l'intento di promuovere competenze eelevate e innovative per la comunicazione e la sicurezza digitale, tali da essere facilmente spendibili nei principali settori e ambiti produttivi e nell'area dei servizi alle imprese, con ampio riferimento alla programmazione europea per la divulgazione delle tecnologie e competenze di