Crolla la ricchezza in Italia ma aumentano le diseguaglianze

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non bastano i salari reali in netto calo rispetto al pre-Covid, con uno dei dati peggiori tra tutti i Paesi Ocse. Insi registra anche una delle maggiori contrazione dinell’Europa occidentale. Siamo penultimi in questa speciale classifica stilata dal Global wealth report di Ubs con un calo dellamedia per adulto nel 2023 del 4%. Il livello peggiore è quello della Svizzera (-6%), seguita proprio dall’, mentre a livello globale la flessione più forte si è registrata a Cipro (più del 30% in meno), seguita da Paesi come Messico e Kazakistan. Economie ben diverse, e teoricamente meno solide, di quellana.lainle disuguaglianze Al contrario viene definita “stupefacente” la crescita dellain Turchia, superiore al 157% , con invece aumenti elevati ma nettamente inferiori in Paesi come Qatar e Russia (vicini al +20%).