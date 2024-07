Calcio a 5 Memorial Grieco & Sacchi domenica 14 luglio le finalissime a Macerata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Domani, venerdì 12, le semifinali Capozucca Elle Parrucchieri-Menghi Shoes e I Ludopatici-Nk. La finalissima si giocherà al “Gironella” di Villa Potenza, con maxi schermo per vedere la finale degli Europei di. Continua la beneficienza a Comitato Daniele Chianelli, Fondazione Michele Scarponi e ADMO, 112024 – “Non è solamente un torneo dia 5, ma undi beneficenza”. Così affermano gli organizzatori del 5°Pierfelice; Leonardo, torneo itinerante nei campi di Chiesanuova e Sambucheto, organizzato per ricordare i due ragazzi scomparsi prematuramente a causa di un linfoma ed un incidente stradale e per donare fondi a tre associazioni. Ovvero il Comitato Daniele Chianelli di Perugia dove era ospitato Pierfelice, la Fondazione Michele Scarponi che si occupa di prevenzione stradale e ADMO (Associazioni Donatori Midollo Osseo).