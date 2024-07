Bollino rosso e notti incandescenti Allerta della protezione civile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’impressione è un po’ quella di stare dentro un forno ben ventilato, sparato al massimo. Salgono le temperature e le previsioni annunciano che oggi si potranno sfiorare, a Fermo e in gran parte delle città marchigiane, i 40 gradi. Temperature altissime anche di notte, non si scende mai sotto i 27 gradi e dunque non c’è sollievo e nemmeno riparo. Laha diramato l’colpi di calore, quanto mai ovvio evitare di uscire nelle ore più calde, consiglio che vale a maggior ragione per le persone fragili, anziani, bambini, malati, anche per i cani ci sono regole precise, ricordando che l’asfalto a mezzogiorno brucia le zampe e la passeggiata deve essere fatta alle prime ore del mattino. Al pronto soccorso per ora non c’è un afflusso legato al caldo, il primario facente funzioni, Antonio Ciucani, parla di normale amministrazione per i primi giorni di luglio ma raccomanda di evitare azzardi e di non mettersi in condizioni di avere, appunto, un colpo di calore.