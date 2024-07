Al Parco Isola Bella debutta Lodi al buio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024)al, inedito festival al. Organizzato dall’associazione Argine, rientra nel programma dial Sole e consiste in due giorni di musica, arte, laboratori e mercatini. Si parte alle 18, sia domani sia domenica. Il presidente di Argine, Matteo Cavalleri, spiega: "È la prima volta che organizziamo un festival, una fatica di cui siamo contenti. I nostri eventi riutilizzano gli spazi urbani in modo nuovo". Ci sarà la musica, con un palco dedicato a musica elettronica e dj set. Poi i workshop di serigrafia, tra cui quello di Alfano, artistagiano conosciuto in tutta Italia. Quindi zone relax con amache, yoga e massaggi; mostre d’arte e cibo. Alessandro Riccaboni, vicepresidente di Argine, che terrà a sua volta un laboratorio di serigrafia, aggiunge: "Il contesto in cui si inserisce il festival è la nostra rassegna estiva.