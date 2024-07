Agricoltura nuove misure di contenimento della fauna selvatica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 – Questa mattina il presidenteRegione Lazio, Francesco Rocca, e l’assessore all’, alla Caccia e alla Pesca, Giancarlo Righini, hanno incontrato gli agricoltoriColdiretti, in protesta davanti la sede regionale a causache sta devastando i loro terreni. Il presidente Rocca e l’assessore Righini hanno rassicurato i referenti dell’associazione di categoria, rendendo nota la decisioneGiunta con cui si dà mandato alle Direzioni competenti, in particolare l’e la Salute, di predisporre l’aggiornamento delle “Linee di indirizzo del Piano regionale interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazionepeste suina africana nel territorio regionale”.