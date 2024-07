A che ora Musetti-Djokovic Wimbledon 2024 | dove vedere la semifinale in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Lorenzoaffronterà Novaknelladi, terzo Slam della stagione che va in scena sull’erba londinese. Il tennista italiano se la dovràcontro il fuoriclasse serbo, in un testa a testa che si preannuncia rovente e che mette in palio la qualificazione all’atto conclusivo del prestigioso torneo, da disputare domenica pomeriggio contro il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev. L’appuntamento è per venerdì 12 luglio, sarà il secondo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.30 (in precedenza si giocherà proprio Medvedev-Alcaraz). Il 22enne, attuale numero 25 del ranking ATP ma già rientrato virtualmente in top-20, se la dovràcon il 37enne, numero 2 del mondo e più volte trionfatore sui sacri prati dell’universo tennistico.