Volevo dirvi che ho fatto le analisi… Roberta Di Padua tutti in ansia per la sua salute | come sta

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nonostante sia uscita da Uomini e Donne mesi fa,Dicontinua a essere seguitissima dal pubblico. C’è grande curiosità sull’evolversi della storia d’amore con Alessandro Vicinanza: pochi credevano che durasse e invece hanno appena festeggiato il quinto mesiversario. Le voci di crisi e di rottura sono praticamente all’ordine del giorno ma dama e cavaliere le hanno smentite coi fatti finora. Ma la relazione con Vicinanza non è l’unico motivo per cui i follower stanno riempiendo di domandeDi. In questo periodo i fan della dama si stanno preoccupando per via del suo aspetto fisico. In tanti, infatti, hanno notato un dimagrimento eccessivo e repentino nell’ex protagonista di Uomini e Donne, ragion per cui vogliono sapere se c’è qualcosa dietro.