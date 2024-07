Una squadra anti abusivi Un clan criminale nel mirino | | Gestiscono case per i migranti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Occupazioni abusive, appartamenti sovraffollati, permessi di lavoro e di residenza gestiti da organizzazioni miste tra stranieri e italiani. Fenomeni in larga crescita ad Ancona e fattispecie sempre più neldel nucleodegrado della polizia locale di Ancona. Entrata in servizio praticamente a inizio 2024 laagli ordini del comandante dei vigili urbani, Marco Caglioti, ha già raggiunto ottimi risultati. Sono circa 120 gli interventi svolti dal nucleodegrado nel primo semestre 2024 (dal primo gennaio al primo luglio), con un totale di oltre 470 operazioni. Tra i denunciati anche due membri della troupe che alcuni mesi fa stava girando delle scene al Passetto; i due sono stati sorpresi mentre cercavano di eliminare le scritte realizzate dai vandali al Monumento per le riprese: "Il reato previsto nei loro confronti è serio ed è legato alla tutela dei beni culturali" ha commentato Caglioti.